Dries Van Langenhove: “Ik blijf erbij: alles in reportage van 'Pano' was vals”

Hotels en cateraars leden in 2020 al 1,5 miljard omzetver­lies: “Open in theorie, maar economisch gesloten”

5:00 Ze zijn niet verplicht gesloten, maar in de praktijk is er voor hotels en cateraars weinig verschil. De corona-impact in de twee sectoren is enorm volgens Horeca Vlaanderen. In de eerste negen maanden van dit jaar leden ze samen al voor 1,5 miljard euro omzetverlies en het laatste kwartaal oogt niet fraaier. “Hotels en logies, feestzalen en cateraars lijden vaak nog meer dan andere horecazaken, terwijl ze minder steun krijgen.”