Dries Van Langenhove (29) stopt als Kamerlid voor Vlaams Belang: “Mijn tijd en energie kan op andere plaatsen meer betekenen”

Van Langenhove zei dat hij wil doorgaan met zijn activisme en zijn mediakanaal. Daar kan hij meer wegen dan in het parlement, waar het migrantenstandpunt van Vlaams Belang, dat hij vertolkte, “systematisch doodgezwegen” werd door de media. “Ik heb me altijd al meer activist gevoeld dan politicus. Ik zat in het parlement maar ben nooit van het parlement geweest. Ik ben ervan overtuigd dat mijn tijd en energie op andere plaatsen meer kan betekenen voor het volk”, klinkt het onder andere.

Hij verwees naar de 67 wetsvoorstellen die hij heeft neergelegd in de Kamer, en zei respect te hebben voor het werk van het Vlaams Belang. Maar het heeft volgens hem meer effect als de burgers overgaan tot actie, klonk het. In de aanloop naar 2024 wil hij mee op de barricades staan om Vlaams Belang aan een verkiezingsoverwinning te helpen.

Door zijn ontslag krijgt hij naar eigen zeggen ook meer tijd om zich te focussen op zijn proces rond Schild & Vrienden.

KIJK. Zo kondigde Dries Van Langenhove afscheid als parlementslid aan

Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken erkende dat het verlies van Van Langenhove hem zwaar weegt. “Ik heb hem zelf gevraagd om aan de verkiezingen deel te nemen op de Vlaams Belanglijst. Hij is een harde werker en was de sterkhouder in Vlaams-Brabant. Dries zal onze gezamenlijke nationalistische strijd buiten de partij verder zetten.”

Van Langenhove doet geen beroep op een uittredingsvergoeding. In de Kamer wordt Van Langenhove opgevolgd door Joris De Vriendt uit Scherpenheuvel, die momenteel actief is als fractiesecretaris in het Brussels Parlement.

In december kondigde Van Grieken nog aan dat Van Langenhove de woordvoerder van Vlaams Belang voor asiel en migratie was. Wie dat nu wordt of wie de Vlaams-Brabantse kamerlijst zal trekken, is nog niet uitgemaakt.

Partijsympathisant

In 2019 raakte Van Langenhove verkozen als onafhankelijke op de lijst van Vlaams Belang: hij trok toen de federale lijst in de provincie Vlaams-Brabant. Hij behaalde een hoge persoonlijke score met 39.295 voorkeurstemmen.

Officieel klinkt het dat Van Langenhove wel nog partijsympathisant zou blijven en het Vlaams Belang ondersteunen. Naar eigen zeggen wil Van Langenhove zich eerder gaan toeleggen op z’n ‘activisme’ - actie voeren buiten de muren van het Parlement dus. In 2018 kwam Van Langenhove in opspraak als één van de leiders van de extreemrechtse jongerenbeweging ‘Schild & Vrienden’. In geheime chatgroepen van die organisatie werden onder de leden antisemitische en racistische boodschappen gedeeld. Het parket van Oost-Vlaanderen startte daarop een gerechtelijk onderzoek. Van Langenhove hangt een proces boven het hoofd en een veroordeling valt niet uit te sluiten.

KIJK. Het hobbelige politieke parcours van Dries Van Langenhove

Controverse

Maar via zijn persoonlijke mediakanalen (Facebook, Twitter, Telegram) bleef Dries Van Langenhove de voorbije jaren geregeld ronduit scherpe boodschappen de wereld insturen. Die brachten Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken verschillende keren in verlegenheid. In augustus 2022 floot Van Grieken na anderhalve dag twijfelen Van Langenhove publiekelijk terug. “Mensen. Experimenteren. Huidskleur. Hoe hypothetisch ook, dit is géén ­partijstandpunt”, zo drukte Van Grieken het idee van Van Langenhove de kop in om te experimenteren met steden waarin enkel ‘etnische Vlamingen’ leven.

De Standaard onthulde vandaag nog een aantal berichten van Van Langenhove op zijn Telegram-kanaal. Zo postte Van Langenhove bijvoorbeeld een opmerkelijke boodschap naar aanleiding van het overlijden van de 11-jarige Firdaous, het meisje dat vorige maand omkwam bij drugsgeweld in Merksem. Hij deelde een filmpje van een blanke jongen in Zuid-Afrika, in het dorpje Orania dat dweept met apartheid en waar enkel blanke mensen worden toegelaten. De jongen vertelt in het filmpje dat hij er nog ijsjes durft te verkopen omdat hij niet bang is dat zijn fiets er wordt gestolen. “Als een kind geen ijsjes kan verkopen in een bepaalde buurt, is het geen goede plaats om een ­gezin te stichten. In Orania kan dat in ieder geval wel. Waar is het bij ons fout gelopen?”, schreef Van Langenhove.