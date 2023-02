Dries Van Langenhove (29) stopt als federaal parlementslid

Wachttij­den Mijn VerbouwLe­ning blijven in verschil­len­de regio’s oplopen: Vlaamse regering verdriedub­belt budget energiehui­zen

Wie in onder andere Antwerpen, Leuven of Mechelen een Mijn VerbouwLening aanvraagt, moet geduld hebben. De wachttijden zijn daar de afgelopen maanden namelijk nog steeds erg lang of zelfs erger geworden. De extra freelance energie-experts die Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) eind vorig jaar inzette brengen dus niet meteen zoden aan de dijk. De Vlaamse regering verhoogt nu de basisfinanciering van de energiehuizen van 4,9 naar 16,1 miljoen euro, zodat er meer personeel in de energiehuizen kan komen.

3 februari