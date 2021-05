Driekwart inbreuken op kilometerheffing door buitenlandse vrachtwagens

OPINIE. We verkiezen op het Overlegco­mité niet de ‘minister van Vrijheid’

10 mei “Stap voor stap.” Zo klonk het op nagenoeg elke persconferentie van de premier na het Overlegcomité. Ook twee weken geleden nog. Maar terwijl u en ik dit weekend op een terras van dat eerste glas genoten — dolblij dat dat al met drie anderen kon en feestelijk aftellend naar de sluiting om 22 uur alsof het oudejaarsnacht was — sprak de premier al over Pukkelpop en Tomorrowland. Waarop Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er voetbalmatchen met 10.000 in de tribune bovenop deed. Toch even waarschuwen: het is gewoon Overlegcomité dinsdag, niet de verkiezingslag voor de ‘minister van Vrijheid’.