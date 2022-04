Driekwart gevluchte Oekraïners vraagt geen opvang

Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons dossier.

Ruim driekwart gaf dus aan zonder overheidshulp - waarbij de opvangdienst Fedasil mensen dispatcht naar opvang bij de regio's, lokale besturen of het reguliere netwerk van particulieren - in ons land te verblijven. Bij die cijfers moet wel de nuance aangebracht worden dat ongeveer 12.000 van de ingeschreven Oekraïners minderjarig zijn en dus een ouder, familielid of verwante vergezellen. Het betekent wel nog altijd dat duizenden volwassen Oekraïners voor zichzelf instaan.

Een deel van hen wordt opgevangen door een netwerk rond de ruim 5.000 Oekraïners die al voor de oorlog in ons land waren. De rest zit bij vrijwilligers of regelde zelf verblijf.

Dat duizenden Oekraïners buiten de officiële opvang blijven, maakt de al lastige oefening voor de overheid er niet eenvoudiger op. Wie buiten het opvangnetwerk van de overheid blijft, komt pas weer op de radar als hij of zij zich inschrijft in het vreemdelingenregister van de gemeente.

Een rondvraag bij een aantal grote Vlaamse steden en gemeenten leert dat voorlopig geen sprake is van een grote Oekraïense toeloop. De lokale besturen dringen er bij de Oekraïners op aan om zich te komen inschrijven omdat daar het startpunt ligt van hun sociale bijstand, integratie en begeleiding naar werk.

Wrevel uit Oekraïense hoek

Maar omgekeerd is er ook wrevel uit Oekraïense hoek. "Onder meer in de Brusselse gemeenten, Antwerpen en Gent krijgen onze mensen te horen dat ze 6 tot 8 weken moeten wachten op de juiste documenten", zegt Lyuba Karpachova, een Oekraïense die al jaren in België woont en coördinatrice is bij een vrijwilligersorganisatie voor vluchtelingen. "Die papieren zijn cruciaal - zonder bestaan de Oekraïners niet voor de overheid - om een bankrekening te openen of een huurwaarborg af te sluiten. Maar ook om via het OCMW naar de voedselbank te kunnen", zegt Karpachova.

Dat de Oekraïners en de overheid elkaar nog niet meteen vinden, blijkt ook elders. Nog maar 259 Oekraïners hebben zich ingeschreven bij de arbeidsbemiddelaar VDAB. Bij het Vlaamse Agentschap Integratie is er wel een opvallend cijfer: al 2.200 mensen zijn ingeschreven voor de online inburgeringssessies.

LEES OOK: