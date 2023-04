Driekwart bijen heeft winter niet overleefd, imkers met de handen in het haar: “Dat we niet weten hoe het komt, is het ergste”

“Het water is er in het voorjaar metersdiep en berekoud”: derde dodelijke duikon­geval in vier jaar tijd in oude steengroe­ve

Een 37-jarige man uit het Limburgse Alken is zondagmorgen verdronken toen hij ging duiken in het Waals-Brabantse Dongelberg. Een ongeval volgens het parket, maar wel al het derde in vier jaar tijd in de voormalige steengroeve. “Telkens gebeurden die in het voorjaar: het water in de groeve is dan nog berekoud en dat kan niet gezond zijn”, zegt ervaren duiker Gerard Jonkmans.