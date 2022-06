Driedaagse staking bij Ryanair van start: tot 300 vluchten geschrapt

WEERBE­RICHT. Vrijdag code geel wegens regen en onweer, nummer 1772 geacti­veerd

Het is donderdagmiddag overwegend zonnig en warm met maxima van 25 graden in de Hoge Venen tot 29 of 30 graden in de Kempen. Uit de stapelwolken kunnen lokaal enkele buien vallen, eventueel vergezeld van onweer. Deze kans is het grootst in de kuststreek en het noordwesten van het land. Voor morgen heeft het KMI code geel voor regen en onweer afgekondigd. Het nummer 1722, voor niet-dringende interventies door de brandweer, wordt geactiveerd.

0:11