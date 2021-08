Drie weken na overstromingen komt er nieuw crisiscentrum: Verlinden wil doen wat Wallonië niet lukt

Buurtbewo­ners 3M radeloos na te hoge PFOS-waar­den in hun bloed: “Ik weet het allemaal niet meer. Wat moeten we nu doen?”

4 augustus Vertwijfeling. Dát is wat de 67-jarige Eduard D’Hollander voelt. Hij woont vlak bij de fabriek 3M in Zwijndrecht en blijkt nu, net als zijn vrouw en kleindochter, ‘problematisch’ hoge PFOS-waarden in zijn bloed te hebben. “Ik weet het allemaal niet meer”, zegt de gepensioneerde vrachtwagenchauffeur. “Wat gaat er nog gebeuren? Wat moeten we doen?”