Drie weken geleden nog met kop en schouders slechtste cijfers: België niet eens meer in top tien zwaarst getroffen coronalanden

De coronacijfers gaan eindelijk de goede richting uit in ons land. Voor het eerst sinds lang liggen zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuiscijfers als de sterftecijfers lager dan de week voordien. En dat is ook merkbaar als we ze vergelijken met de cijfers in andere Europese landen. Waar we drie weken geleden nog onbetwist de slechte leerling van de coronaklas waren, staat België wat besmettingscijfers betreft nu niet eens meer in de top tien van zwaarst getroffen landen.

657 nieuwe gevallen van het Covid-19 per 100.000 inwoners telde ons land de jongste veertien dagen, zo blijkt uit officiële cijfers die het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) vandaag publiceerde.

“België staat nu op de veertiende plaats in Europa wat betreft het aantal besmettingen”, zei viroloog Steven Van Gucht vanmorgen op de briefing van het Nationaal Crisiscentrum over het coronavirus. “In vele andere landen dalen de besmettingen minder snel of stijgen ze zelfs nog licht. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen is echter nog heel hoog en hoger dan in de meeste andere landen”, waarschuwde hij ook meteen.

Belangrijk signaal

En er is nog meer voorzichtigheid geboden. Gezondheidsinstituut Sciensano ziet ook dat de besmettingscijfers de laatste dagen minder snel dalen. “We hebben hier voorlopig geen duidelijke verklaring voor, maar het is wel een belangrijk signaal dat we de komende dagen nauw zullen opvolgen”, aldus nog Van Gucht.

Dit is de top 15 van zwaarst getroffen landen in Europa 1. Luxemburg: 1.241,6 (bevestigde gevallen per 100.000 inwoners in 14 dagen) 2. Oostenrijk: 1.069,5 3. Tsjechië: 1.002,7 4. Slovenië: 939,7 5. Liechtenstein: 935,4 6. Polen: 890,4 7. Kroatië: 818,8 8. Frankrijk: 796,8 9. Italië: 792,3 10. Portugal: 785,1 11. Litouwen: 695,1 12. Hongarije: 674,9 13. Bulgarije: 658,0 14. België: 657,9 15. Roemenië: 592,5

Helemaal bovenaan in de Europese coronalijst staat nu het Groothertogdom Luxemburg, met 1.241 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners de jongste veertien dagen, al ligt dat waarschijnlijk ook aan de massale teststrategie in het land. Ook Oostenrijk (1.069) en Tsjechië (1.002) zitten nog boven de symbolische kaap van de 1.000 gevallen.

Waar België op 27 oktober voor het eerste de koppositie pakte met 1.391 nieuwe besmettingen en de week daarop steeds verder uitliep op de andere Europese landen, zijn we nu dus helemaal weggezakt in de lijst. Opvallend: Tsjechië en Luxemburg - die toen mee op kop stonden - kenden niet zo een spectaculaire daling van de cijfers. In Tsjechië daalden ze maar lichtjes en in Luxemburg gingen ze zelfs nog omhoog.

Andere teststrategie

Belangrijk om te vermelden is wel dat ons land op 19 oktober zijn teststrategie aanpaste. Omdat de laboratoria het werk niet meer aankonden, worden sinds die dag geen mensen meer getest zonder symptomen (tenzij ze bijvoorbeeld deel uitmaken van een clusteronderzoek). Sindsdien is ook het aantal testen fel verminderd. Intussen is de achterstand weggewerkt en zullen vanaf maandag 23 november ook weer mensen zonder klachten worden getest op Covid-19.

Ook staat België er qua overlijdenscijfers in vergelijking met de andere Europese landen niet al te best voor. Met die parameter staan we wel nog op de tweede slechtste plaats van heel Europa. Met 22,7 overlijdens per 100.000 inwoners in de laatste twee weken moeten we hier enkel Tsjechië laten voorgaan (24,8). In Luxemburg stierven 11,2 personen per 100.000 inwoners.

Er is wel goed nieuws als we naar de volledige Europese coronakaart kijken. Die kleurt een beetje minder rood. Waar een week geleden alleen Finland onder de grens van 120 nieuwe gevallen per 100.000 inwoners zat, is dat aantal landen intussen gestegen tot drie: Ierland (115), IJsland (72) en Finland (54).

