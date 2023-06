Drie Vlamingen vertellen over moeilijke zoektocht naar huisarts: “Niemand wil mij zien. Ik weet niet wat er zal gebeuren als ik iets levensbedreigends mankeer”

INTERVIEW. 4 dagen school in plaats van 5: zo wil deze directrice het lerarente­kort aanpakken. “Je moet af en toe out of the box durven denken”

Twee basisscholen in Evere schrappen volgend jaar woensdag als lesdag en compenseren die uren tijdens de andere dagen van de week. De reden? Het lerarentekort. “Dit schooljaar hadden we vier leerkrachten te weinig. Met dit plan geraken we effectief aan één leerkracht per klas”, zegt directrice Lisa Janssens van basisschool De Weg-Wijzer.