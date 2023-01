Drie Vlamingen over hun verleden als pester: “Ik ben pas gestopt toen één van de slachtoffers zijn vuist in mijn gezicht plantte”

Politiek Hoe met de muizen van de Senaat nóg moeilijker komaf te maken valt dan met de Senaat zelf: “Een paar katten gaan niet meer helpen”

Ze vinden het er heerlijk warm, gezellig rustig en eten is er in overvloed, daar in het Parlement. Verborgen onder de statigheid en het pluche is er geen betere plek om massa’s kleintjes op de wereld te zetten, want de dames en heren volksvertegenwoordigers zijn natuurlijk geen oehoe’s of vossen. Dus is dé vraag die Wetstraat bezig houdt: hoe geraken we van de muizenplaag verlost? “Laat er fretten op los. Dat schijnt te werken.”

7:42