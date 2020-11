Drie vermoedelijke mensensmokkelaars uitgeleverd aan ons land

Politie van zone Westkust intercepteerde in mei een Duits voertuig met aan boord een rubberboot, zwemvesten, een buitenboordmotor, roeispanen en jerrycans met benzine. In de wagen zaten twee Iraniërs. Al gauw werd duidelijk dat het duo deel uitmaakte van mensensmokkelorganisatie. Na intensieve samenwerking met de Duitse politiediensten werd de organisatie in kaart gebracht. De Brugse onderzoeksrechter vaardigde Europese aanhoudingsbevelen uit om de leden van de organisatie te kunnen laten arresteren.



Op 20 oktober werd drie verdachten van Iraanse origine uit de regio van Dortmund en Düsseldorf door de Duitse politiediensten gearresteerd. Twee van hen werden vrijdag uitgeleverd en verhoord. Zij werden door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden. De derde wordt binnenkort ook uitgeleverd aan België. Het trio zal zich in Brugge voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. De twee eerder opgepakte verdachten werden al veroordeeld.



"Dankzij het onderzoek konden we een aanvoerlijn naar Frankrijk doorknippen", vertelt Manuel Manderick van het team mensensmokkel bij het parket van West-Vlaanderen. "Wij zetten heel hard in op deze vorm van mensensmokkel, omdat het levensgevaarlijk is. Daar is ondertussen iedereen van overtuigd. Telkens wanneer noodoproepen binnenkomen, is het alle hens aan dek en is het bang afwachten tot mensen op de Noordzee levend worden aangetroffen.”