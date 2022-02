Drie van de vier Vlaamse federale regeringspartijen vinden het langer openhouden van kerncentrales ‘geen taboe meer’: “Dit is een gamechanger”

Gerecht rolt Noord-Macedoni­sche drugsbende op met meerdere plantages in België

Bij een grootschalige actie heeft de politie verschillende cannabisplantages aangetroffen in Waregem, Ronse, Scherpenheuvel-Zichem, Mortsel en Kontich, alles samen goed voor bijna 3.300 planten. Er waren ook huiszoekingen in Nederland en Noord-Macedonië. In Nederland en in ons land werden in totaal twaalf personen opgepakt. In Noord-Macedonië werden twee personen gearresteerd.

16:28