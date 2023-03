Drie toppolitici over de kracht van TikTok: “Twitter is de riool van Vlaanderen, TikTok is amusant en positief”

Wat staat er in het fel bevochten stikstofak­koord van de Vlaamse regering?

De Vlaamse regering heeft vanmiddag een stikstofakkoord bereikt. De regering zit al weken in crisis over het stikstofdossier. Nu is er eindelijk een doorbraak. Maar wat staat er precies in dat fel bevochten stikstofakkoord? Dit zijn de belangrijkste beslissingen.