Drie tieners die verdacht worden van moord op David Polfliet (42) geplaatst in jeugdinstelling: “We wilden hem bestelen. Niet vermoorden”

“We wilden hem bestelen, niét vermoorden.” Dat zeggen de drie tieners die verdacht worden van de moord op David Polfliet (42). De jongens van amper 16 en 17 geven toe dat ze de kraanmachinist uit Sinaai vrijdagnacht in de val hebben gelokt via een datingapp voor homo’s. Naar eigen zeggen wilden ze het slachtoffer ‘alleen maar’ beroven en is hij per ongeluk neergestoken in de schermutseling die daarop volgde. Gisteren besliste de jeugdrechter om L.N. (16) en R.P. (17) te plaatsen in dezelfde gesloten jeugdinstelling waar een dag eerder ook hun kameraad K.B. (17) al geplaatst was.