Drie sites in Diest mogelijk verontreinigd met PFAS, bewoners moeten 'no regret'-maatregelen volgen

Op drie sites in Diest zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld, zo meldt het stadsbestuur in een persbericht. De sites worden aan een bijkomend onderzoek onderworpen. Bewoners wordt alvast aangeraden de 'no regret'-maatregelen te volgen, en dus bijvoorbeeld geen putwater als drinkwater meer te gebruiken.

Het gaat om de omwonenden van de Schaluinstraat, het terrein aan de Nijverheidslaan 13 en het oude brandweerterrein aan de Verversgracht. Zoals de Vlaamse overheid gevraagd had aan alle lokale besturen, heeft ook de stad Diest terreinen waar een vermoeden is van een verhoogde PFAS-aanwezigheid, onderzocht.

Uit een eerste verkennend onderzoek, uitgevoerd in juni 2021, bleken er verhoogde PFAS-waarden op de drie terreinen aanwezig te zijn. In afwachting van meer gegevens over de verontreiniging, wordt nu aan de bewoners gevraagd extra maatregelen na te leven. "We hebben de meting van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gezondheidskundig geïnterpreteerd", legt Joris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid, uit. "We adviseren dat omwonenden van de drie sites een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen, zoals je putwater niet gebruiken als drinkwater of om je moestuin water te geven.”

"Bij blootstelling aan PFAS treden er geen acute gezondheidseffecten op", vertelt Moonens nog. "Maar het zijn stoffen die we niet kwijt geraken in het lichaam en die zich dus opstapelen. Langdurige en herhaalde blootstelling kan zo leiden tot oplopende hoeveelheden PFAS in het lichaam en dat kan op termijn tot gezondheidseffecten leiden. Daarom is het aangewezen om blootstelling te vermijden waar het kan, en daar dienen deze voorzorgsmaatregelen voor.”

De mensen die in de betreffende gebieden wonen, krijgen een brief in de bus met meer uitleg. Het stadsbestuur organiseert vrijdag 21 januari een infovergadering over het thema.