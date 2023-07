Drie scouts rijden in op groepsleden tijdens race met onverzekerde auto, 13-jarige jongen naar ziekenhuis gebracht

EXCLUSIEF in Marbella. Hoe Antwerpe­naar Louis De Vries de chique badstad zag veranderen: “Het is ons te warm geworden: letterlijk en figuurlijk”

“Marbella, ah, dat was het Hollywood van Spanje”, bewierookt voormalig voetbalmakelaar Louis de Vries (76) de zwierige badstad in de beginjaren dat hij er woonde en hij er wereldsterren als Prince en Dionne Warwick liet optreden. Maar de liefde raakte bekoeld. “Onze vaste plaatsen op de terrasjes werden geleidelijk aan ingenomen door rare figuren”, aldus Louis, die er op een dag zelfs getuige was van een dodelijke aanslag. “Nee, dit is ons Marbella niet meer.”