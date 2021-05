Drie personen opgepakt in onderzoek naar Avrox

In het gerechtelijk onderzoek naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij het Luxemburgse Avrox zijn de voorbije dagen in totaal drie mensen opgepakt, twee in Frankrijk en één in het Groothertogdom Luxemburg. Dat melden verschillende media en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Eerder was al bekend geraakt dat Laurent Hericord, de zaakvoerder van Avrox, dinsdag is opgepakt in Cannes. Wie de twee andere opgepakte personen zijn, is nog niet duidelijk.

Het Brusselse parket had in juni een opsporingsonderzoek geopend naar de aankoop van 15 miljoen mondmaskers bij Avrox. Dat is intussen een gerechtelijk onderzoek geworden naar onder meer valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, oplichting, witwassen en belemmering van de vrijheid van opbod of van inschrijving.

Vragen

De regering-Wilmès beloofde eind april 2020, in volle coronacrisis, een stoffen mondmasker voor elke Belg. Defensie schreef daarop een openbare aanbesteding uit en ging uiteindelijk in zee met twee firma's: het Luxemburgse Avrox en de Gentse firma TweedCotton. Die eerste kreeg een levering van 15 miljoen maskers toegewezen. De tweede zou 3 miljoen maskers leveren. Het grootste deel van de maskers is inmiddels uitgedeeld via de apothekers.

Verschillende bedrijven hadden echter geprotesteerd tegen die aankoop bij Avrox omdat ze meenden dat ze ten onrechte waren geweerd bij de aanbesteding, en omdat er heel wat vragen rezen rond het bedrijf, dat geen enkele ervaring leek te hebben in de sector. Het bedrijf zelf verklaarde toen er "het volste vertrouwen" in te hebben dat "dit onderzoek zal bevestigen dat er geen enkel element is dat tegen haar gebruikt kan worden".

Huiszoekingen

Afgelopen dinsdag vonden dan huiszoekingen in verschillende Europese landen plaats en werd in Cannes de zaakvoerder van Avrox opgepakt. Die is woensdag voorgeleid bij een onderzoeksrechter in Aix-en-Provence, die hem het Europees aanhoudingsbevel heeft betekend dat een Brussels onderzoeksrechter had uitgeschreven. Op 12 mei moet de rechtbank in Aix-en-Provence beslissen of Hericord aan België wordt overgeleverd.