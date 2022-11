Drie patiënten over hun strijd met long covid: “Leeg-ge-zògen. Zo voelt dat. Tachtigers steken mij voorbij”

De laatste boosters zijn gezet bij wie ze wilde, de besmettingscijfers houden zich al een hele poos koest. Maar langdurige covid popt meer en meer op, alsof die ‘nieuwe pandemie’ die sommigen voorspellen in de maak is. Velen kennen - of zijn - iemand intussen, die na minstens drie maanden tot soms ruim twee jaar later nog altijd kampt met vermoeidheid, spierpijnen, hart- en ademhalingsproblemen en/of andere symptomen. Drie patiënten spreken. “Je bent studiemateriaal. Het antwoord op dé vraag die me soms doet panikeren - ‘gaat dit ooit nog òver?’ - heeft niemand.”