Drie op tien gevaccineerden twijfelen (nog) over boosterprik

Maar liefst 30 procent van de volledig gevaccineerden twijfelt om het vaccinatieschema met boosterprik af te werken, of is er absoluut tegen gekant. Dat blijkt uit de nieuwe motivatiebarometer van de UGent, die De Standaard kon inkijken.

Dat zo’n groot deel van de gevaccineerden twijfelt om een derde prik te halen, is volgens de onderzoekers deels te verklaren door het feit dat de beloofde vrijheid na de twee eerste inentingen er niet is gekomen. Toch is er nog geen reden tot paniek, denkt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste. “Net als in het begin van de campagne zien we dat er twijfel is", zegt hij in De Standaard. “Ook nu verwacht ik dat gaandeweg meer mensen de boosterprik zullen willen.”

Lees ook Na 1 februari vrij reizen voor iedereen die binnen 9 maanden boosterprik heeft gehad

Het vertrouwen in de overheid kreeg na de drie opeenvolgende Overlegcomités van de afgelopen weken evenwel een flinke deuk. In oktober gaf 57 procent van de gevaccineerde ondervraagden aan vertrouwen te hebben in de overheid, intussen is dat gezakt tot 27 procent. Van de niet-gevaccineerde respondenten heeft amper 4 procent vertrouwen in de overheid.

De experten blijven het vertrouwen van de bevolking, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, wel behouden, zo blijkt uit de motivatiebarometer. De vierde golf heeft dat vertrouwen zelfs nog licht doen toenemen, en ruim 7 op de 10 gevaccineerden geven aan (sterk) gemotiveerd te zijn om de maatregelen op te volgen. Zes op tien respondenten, gevaccineerd en niet-gevaccineerd, wil de komende weken zijn of haar contacten beperken.

Huisartsen

Toch hoeft het lage vertrouwen in de overheid geen al te groot probleem vormen voor de vaccinatiecampagne, denkt Vansteenkiste. “We weten dat mensen zich in deze discussie eerder laten leiden door hun huisarts of hun naaste omgeving, niet meteen door de overheid", klinkt het.

De conclusie van het team van Vansteenkiste is dan ook scherp voor de overheid. “De kort opeenvolgende Overlegcomités die telkens too little too late beslisten, maken duidelijk dat er werk moet worden gemaakt van een beslissingsschema dat de overheid helpt om sneller en coherenter besluiten te nemen”, citeert De Standaard. De coronabarometer zou die functie kunnen vervullen, klinkt het.