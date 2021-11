Drie op de vier handelaars hebben voorraadtekort voor feestdagen

“De leveringen laten vaak op zich wachten en we stellen dit vast in vrijwel alle sectoren. Of het nu gaat om vrijetijdsbesteding, speelgoed of zelfs meubelen: detailhandelaars zitten min of meer in hetzelfde schuitje”, zegt het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). En de voorraadtekorten dreigen aan te slepen, want bij meer dan zeven op de tien handelaars is de leveringstermijn minstens twee maanden of is die onbepaald. “Het is dan ook duidelijk dat het voor detailhandelaars moeilijk is om een planning op te maken.”