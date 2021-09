Drie op de vier gemeenten hebben te weinig huisartsen

3 op de 4 Vlaamse gemeenten kampen met een tekort aan huisartsen. Dat blijkt uit cijfers die weekblad 'Dag Allemaal' bekeek over alle gemeenten, op de grootste steden Antwerpen en Gent na. Bij de laatste telling - ten tijde van de jaarovergang naar 2020 - waren er 9.467 erkende huisartsen en 872 anderen in opleiding. Te weinig, volgens het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Dat roept 227 gemeenten uit tot 'huisartsarm', wat betekent dat er minder dan 90 actieve huisdokters per 100.000 inwoners zijn, of minder dan 125 in dunbevolkte gemeentes.

Volgens Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica dringt zich een ommekeer op in de werking van huisartsenpraktijken. "Flink wat collega's zijn rond de 60 jaar en gaan binnen enkele jaren met pensioen. Er is intussen al meer instroom vanuit de opleidingen. Alleen: om één oudere huisarts te vervangen, heb je er 1,5 à 2 nodig. Jongere artsen zoeken - terecht - een beter evenwicht tussen werk en privé en zijn niet langer bereid om 80 uur per week te kloppen. Dat verklaart meteen waarom heel wat praktijken er een patiëntenstop op nahouden."

Van Giel ziet heil in meer ondersteuning. "Met een assistent voor administratieve taken én een verpleegkundige, voor pakweg bloedafnames of opvolging van diabetici. Zo krijgt de arts zelf beduidend meer consultatietijd. Als de overheid de ziektebriefjes voor één dag werkverlet afschaft, zoals we al lang vragen, zou dat ook helpen."