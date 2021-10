Drie op de vier Belgen voorstander van statiegeld op blik en plastic flesjes

Overwegend droge, maar bewolkte dag met temperatu­ren tot 17 graden

7:07 De dag begint in de oostelijke landshelft met lage wolken en nevel of mist. In het westen en het centrum zijn er al opklaringen. Deze namiddag wisselen opklaringen met soms veel wolkenvelden elkaar af. In het uiterste wordt het zelfs zwaarbewolkt tot betrokken. In het oosten en westen van het land is er aanvankelijk kans op wat gedruppel, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en tot 17 graden in Vlaanderen, meldt het KMI vandaag.