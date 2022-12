Drie nieuwe IT-richtingen in derde graad secundair

Technische- en beroepsscholen in het secundair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar drie nieuwe studierichtingen met focus op IT en informatica aanbieden in de derde graad. Dat maakt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekend.

Volgens Weyts is dat vooral goed nieuws voor de zogenaamde handelsscholen. Die kunnen zo in de derde graad studierichtingen aanbieden die beter aansluiten op de opleidingen in de tweede graad en beter inspelen op de noden van de arbeidsmarkt of op de IT-opleidingen in het hoger onderwijs.

De nieuwe studierichtingen passen in de bredere modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Vanaf volgend schooljaar is de derde graad aan de beurt, waar nu volgens de minister nog te weinig informatica-gerelateerde richtingen zijn. Concreet worden in het TSO de richtingen 'bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen' en 'applicatie- en databeheer' toegevoegd. In het BSO gaat het om 'datacommunicatie- en netwerkinstallaties'.

Naast de drie nieuwe studierichtingen zit er een actualisering van de richting 'industriële ICT' in het TSO in de pijplijn. Die is nu heel breed en zwaar, zegt Weyts. Vanaf 1 september zal de richting toespitsten op één beroepskwalificatie, namelijk 'technieker industriële lijnautomatisatie'.