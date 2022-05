Drie nieuwe beroepsziekten erkend tijdens ministerraad

update Wie besmet is met apenpokken­vi­rus moet mogelijk 21 dagen in isolatie, in totaal 3 besmettin­gen vastge­steld in ons land

Wie besmet is met het apenpokkenvirus zou 21 dagen in isolatie moeten. Hoogrisicocontacten moeten niet in isolatie, maar moeten aan zelfmonitoring doen om eventuele symptomen vast te stellen. Dat stelt de Risk Assessment Group (RAG) voor, meldt het agentschap Zorg en Gezondheid vrijdag. De Risk Management Group (RMG) zal die voorstellen nog evalueren. Er zal gesensibiliseerd worden, in het bijzonder bij mensen met meerdere bedpartners en mannen die seks hebben met mannen.

16:23