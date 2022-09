Drie moorden op bejaarden met overdosis insuline: hoe werkt insuline en hoe moeilijk is het te detecteren? Toxicoloog Jan Tytgat verduidelijkt

Drie bejaarden kwamen om het leven in een rusthuis in het West-Vlaamse Oostrozebeke . De oorzaak? Een overdosis insuline. De nog onbekende dader probeerde nog vier andere rusthuisbewoners om het leven te brengen. Hoe dodelijk is insuline eigenlijk? En is het moeilijk te detecteren tijdens een autopsie? Toxicoloog Jan Tytgat geeft duiding aan onze redactie.

De dader sloeg begin juli 2020 - iets meer dan twee jaar geleden - voor het eerst toe in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. De onbekende kon verschillende bejaarden ongemerkt een overdosis insuline inspuiten. Opvallend: geen van de slachtoffers had die injecties ook effectief nodig, want ze lijden niet aan diabetes. En dus stapte het woonzorgcentrum naar de politie.

Insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier. Het zorgt ervoor dat glucose (suiker) opgenomen wordt in de lichaamscellen waar het als energiebron wordt gebruikt. Normaal zorgt het lichaam ervoor dat er precies genoeg insuline is om glucose te verwerken. Zo blijft het bloedglucosegehalte altijd binnen bepaalde grenzen. Bij mensen met diabetes type 2 maakt het lichaam te weinig insuline aan of het reageert minder goed op insuline. Als je lichaam zelf geen insuline maakt, moet je insuline onderhuids inspuiten, of een insulinepomp gebruiken.

“Insuline is gevaarlijk als het verkeerd wordt gebruikt”, reageert toxicoloog Jan Tytgat aan onze redactie. “Als je het toegediend krijgt, daalt je bloedsuikergehalte heel snel. Als een verkeerde hoeveelheid of een overdosis wordt toegediend aan zowel gezonde mensen als diabetespatiënten, kun je in coma raken en zelfs sterven.”

Snel en correct handelen

Tytgat benadrukt dat het belangrijk is om snel en correct op te treden bij een verdacht overlijden. “Als je een goede keten van politie en wetsartsen hebt, dan is insuline vrij makkelijk detecteerbaar. Het wordt toegediend via een injectie. De wetsarts moet dus een injectiespoor kunnen terugvinden bij de autopsie”, klinkt het. “Maar insuline is een eiwit en is instabiel. Dat betekent dat het vrij snel afbreekt.”

“Als men een lijk vindt waarbij sprake is van beginnende ontbinding, na één of twee weken, dan wordt het moeilijk om wetenschappelijk te bewijzen dat een persoon gestorven is aan een overdosis insuline. Maar als iedereen snel en correct te werk gaat, dan is het wel makkelijk op te sporen.”

“Wanneer een persoon overlijdt onder onduidelijke omstandigheden, dan moet dat onderzocht worden. Ook in een rusthuis kan dat het geval zijn. Dat komt misschien meer voor dan je denkt. Voor ons als forensische wetenschappers zijn zaken rond erfeniskwesties schering en inslag. Dat vergt effectief onderzoek”, aldus Tytgat. Welk motief de dader daadwerkelijk heeft in deze zaak is nog niet bekend. De speurders zijn momenteel nog op zoek naar de dader van de drie moorden en vier moordpogingen in het West-Vlaamse rusthuis in Oostrozebeke.

