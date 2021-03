Drie minderjarige verdachten moord Beveren verschijnen vrijdag opnieuw voor jeugdrechter

Juridische experten zetten vraagte­kens bij ontwerp pandemie­wet: “We moeten waakzaam zijn”

13:14 Rechtsgeleerden hebben tijdens een hoorzitting in de Kamer vraagtekens geplaatst bij het ontwerp van pandemiewet, in het bijzonder bij de juridische toetsing van de maatregelen. "We moeten waakzaam zijn", stelde Marc Verdussen, docent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de UCL. "Wat als er een populistische regering aan de macht komt. Hoe kunnen we vermijden dat die deze wet zou misbruiken? Wat zich in Hongarije afspeelt, kan overal gebeuren", waarschuwde hij.