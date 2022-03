Drie mensen in levensgevaar na steekpartij in Bergen

Bij een steekpartij in de buurt van het meer Le Grand Large in de Waalse stad Bergen zijn drie dertigers, twee mannen en een vrouw, gisterenavond zwaargewond geraakt. Ze werden alle drie in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de lokale politie. Een man had de drie slachtoffers aangevallen met een mes.

Het incident speelde zich af omstreeks 20.40 uur. De drie vrienden waren samen aan het meer toen een man, van wie de identiteit voorlopig nog onbekend is, een van hen kwam uitdagen en daarna weer vertrok. De dader benaderde de groep enkele minuten later opnieuw, gewapend met een mes. Vervolgens viel hij eerst de man aan met wie hij eerder een discussie had gehad en nadien stak hij ook de vrouw neer.

Getuigen lieten de hulpdiensten ter plaatse komen toen ze “geschreeuw” hoorden. “Plotseling zagen we heel wat mensen rennen en schreeuwen. Dus ik draaide me om en zag dat er mensen elkaar met een mes aan het steken waren”, vertelt getuige Lydie aan ‘RTL Info’. “Ik was getraumatiseerd, geschokt”, aldus de vrouw.

De politie pakte ter plaatse een verdachte op. “De slachtoffers zijn in kritieke toestand. We weten niet meer over de reden van de vechtpartij omdat het onmogelijk is om de gewonden op dit moment te ondervragen”, klonk het.

