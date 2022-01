Drie maanden rijverbod en toch ongeval met geldig rijbewijs. Politierechter: “Justitie werkt te traag”

Koning Filip eert “voortdu­ren­de steun” van Vlaamse vrijwilli­gers na overstro­min­gen in Wallonië tijdens nieuwjaars­toe­spraak

Koning Filip heeft de overheden van het land vandaag toegesproken ter gelegenheid van het nieuwe jaar. De toespraken van de koning en van premier Alexander De Croo (Open Vld) vonden plaats in de Troonzaal, in de aanwezigheid van veertig scholieren uit het laatste jaar van het secundair onderwijs die uitgenodigd waren om de plechtigheid bij te wonen vanop de eerste rij. Zij kwamen uit drie scholen in Mechelen, Braine-l’Alleud en Eupen.

