Drie maanden na overstromingen deelt Rode Kruis nog 44.000 maaltijden per week uit aan slachtoffers

INTERVIEW. Belgisch klimaaton­der­han­de­laar Peter Wittoeck op de Top van Glasgow: “Ik hòòp dat de overstro­min­gen deze zomer meer mensen heeft doen beseffen dat er iets moet gebeuren. En snel”

“De federale regering heeft het doel om de CO2-emissie met 55% te verminderen tegen 2030 in het regeerakkoord geschreven. De Brusselse en Waalse regering ook. Alleen in Vlaanderen niet. Dat is niet goed voor de geloofwaardigheid van ons land.” Aan het woord: Peter Wittoeck (55), dé klimaatonderhandelaar voor België op de Klimaattop in Glasgow. “We zijn niet meer bij de progressieve landen. Dat was ooit anders.”

1 november