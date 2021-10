Drie maanden na de waterramp is Trooz een spookdorp, maar hoopvol: “Weggaan wilden we absoluut niet”

ONZE OPINIE. De vliegtaks wordt verkocht als milieumaat­re­gel, maar het is eerder een belasting­ver­ho­ging met wat groene glitters in

7:10 Met de trein van Brussel naar Knokke en terug betaal je 35 euro. Soms kan je voor dat bedrag ook naar Rome vliegen. Maar geen nood: alle wegen leiden nog altijd even goedkoop naar Rome. Rome ligt op meer dan 500 kilometer van ons land, en wie erheen vliegt, betaalt geen vliegtaks. Het is naar Parijs, Amsterdam, Frankfurt, Zürich, Londen en Birmingham dat je bij het inschepen enkele euro's extra zal moeten ophoesten. Die steden vallen binnen de perimeter van 500 kilometer. Hoe verder in Europa, hoe goedkoper! Dat is nu soms al en straks nog meer het geval. Iedereen naar Rome!