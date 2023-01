Drie keer meer klachten bij Ombudsdienst voor Energie: vooral vragen over gas- en elektriciteitsfactuur

Justitie maakte “menselijke fout” in dossier rond vermoorde tiener Malek (13)

De 37-jarige Olivier T., de man die verdacht wordt van de moord op de 13-jarige Malek uit Anderlecht, had een recente veroordeling voor brandstichting. Hij werd daarvoor veroordeeld, maar toch was hij op vrije voeten. Dat roept vragen op. In ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVI gaf het parket zondag toe dat er een “menselijke fout” is gebeurd.

16 januari