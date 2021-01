Drie journalisten van deze krant schrijven hun tienerzoon of -dochter een brief. “Lief kind, wat ik je zeggen wou...”

Zijn de coronavac­cins vegan? Weten­schaps­jour­na­list Martijn Peters beant­woordt uw vaccinatie­vra­gen

29 januari Almaar meer millenials kiezen resoluut voor een vegan levensstijl. Dat betekent dat ze zoveel mogelijk wreedheid en uitbuiting tegenover dieren uit hun leven bannen, of dat nu in functie van voeding, kledij of andere doeleinden is. Maar hoe zit dat met de coronavaccins, zijn die vegan? En werden die zoals andere geneesmiddelen eerst getest op dieren? We vroegen het aan wetenschapsjournalist Martijn Peters en veganisten Laurence Uvin en Bo.