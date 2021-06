Drie jongeren redden buurtbewoners uit brand in Elsene

Twee Britse brandweer­man­nen zonder dienst redden gezin van vijf uit brandende wagen net voor die ontploft

15:42 Zijn collega’s onthalen Ed Durante als een held. De Britse brandweerman had zondagnamiddag geen dienst toen hij een auto in vlammen zag opgaan op de A38-snelweg in Devon in Zuid-Engeland. Durante aarzelde geen seconde en schoot in actie. Met de hulp van een andere brandweerman, Craig Jones, kon hij een gezin van vijf uit de brandende auto bevrijden, net voor die ontplofte.