Drie jonge renners met hartklachten: waarom je beter niet intensief sport na vaccinatie

Fris als een hoentje stond Yarno Van Herck (15) afgelopen zondag aan de start van de koers in Vorselaar. Een thuismatch voor de tweedejaarsnieuweling uit Lille, die bij Acrog-Tormans Balen BC bezig is aan een topseizoen. De ene na de andere podiumplek pakt hij. Twee dagen daarvoor had hij net als talloze andere 15-jarigen wel zijn eerste Pfizer-prik in de arm gekregen, maar daar had sportieve Yarno geen spatje last van. “Zelfs geen stramme arm, of zo”, vertelt hij. En dus vertrok ie. Twee ronden alleen voorop, want in topvorm. “Maar ineens kreeg ik steken in mijn borstkas aan de linkerkant. Niet zomaar een pijnscheutje, dat waren echt verlammende steken. Ik kon niet anders dan me terug in het peloton te laten zakken en de koers in het wiel uit te peddelen.” Na de wedstrijd werd het evenwel niet beter. De steken waren dan wel verdwenen, de koortsthermometer gaf 39,7 graden aan en meer dan een halfuur na aankomst tikte Yarno’s hart nog steeds 120 slagen per minuut. Het verdict in het ziekenhuis van Herentals: een ontsteking van de hartspier.