Drie jaar na ongeval: doodrijder van Nikita (16) krijgt geen strafvermindering: “Te veel verloren om ons nu winnaars te voelen”

De trucker die in 2018 fietsster Nikita Everaert (16) doodreed, krijgt dan toch geen strafvermindering. Drie jaar lang probeerde hij de schuld in haar schoenen te schuiven, maar nu oordeelde de rechter ook in beroep dat de chauffeur Nikita had moéten zien. De familie is opgelucht. "Eindelijk kunnen we beginnen met verwerken."