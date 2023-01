Drie gevangenen ontsnapt uit Belgische gevangenissen in 2022

Op 10 februari ontsnapte een gedetineerde uit de gevangenis van Merksplas, nadat hij ongezien in de vrachtwagen van een wasserij was gesprongen. De chauffeur merkte de verstekeling op, waarna de gedetineerde te voet verder vluchtte. Hij werd echter snel weer ingerekend door de politie. Twintig minuten nadat zijn verdwijning gemeld was, zat hij alweer achter de tralies.

De gedetineerde die op 18 november ontsnapte uit het detentiehuis van Kortrijk, kon iets langer van zijn hernieuwde vrijheid proeven. Toen hij op 23 november in Roeselare de politie in de gaten kreeg, drong hij een huis binnen waar de bewoner aan het eten was. Toen hij later van een afdak sprong, verzwikte hij zijn enkel, waarna hij gearresteerd werd.

In 2021 ontsnapten in ons land drie gedetineerden uit gesloten gevangenissen (één in Gent en twee in Aarlen) en één gedetineerde uit een open instelling (Marneffe). In 2020 tekende de FOD Justitie één ontsnapping op uit een gesloten gevangenis (Wortel) en vijf uit open inrichtingen (vier in Marneffe en één in Hoogstraten). In 2019 waren er 22 ontvluchtingen (acht uit gesloten en veertien uit open inrichtingen), in 2018 waren er dat 20 (twee uit gesloten en achttien uit open inrichtingen).