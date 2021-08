Drie doden in Gouvy, onder wie directrice circuit Spa-Francorchamps: wellicht slachtoffer van passioneel drama

Vrouw in levensge­vaar na steekinci­dent Houthalen-Helchteren

9:51 Bij een steekincident in de Kruisstraat in Houthalen-Helchteren is zaterdagavond een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. De feiten speelden zich af in een appartement. De lokale politie CARMA (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) is volop bezig met het onderzoek naar de gebeurtenissen.