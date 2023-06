Drie dagen afwezig op het werk moet kunnen zonder ziektebriefje: “Artsen hebben zo meer tijd voor patiënten met ernstige problemen”

ONZE OPINIE. “De burgemees­ter van Teheran drie weken na de bevrijding van Vandecas­tee­le inviteren in Brussel? Waar zijn onze principes?”

“Brussel nodigde drie weken na de bevrijding van Olivier Vandecasteele, de burgemeester van Teheran Alireza Zakani uit op een congres over gelijkheid en diversiteit in grootsteden. Waar zijn onze principes?”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Zakani uitnodigen op een congres over diversiteit en ongelijkheid in grootsteden is alsof je de oorlogszuchtige Vladimir Poetin inviteert op de festiviteiten voor de Nobelprijs van de Vrede.”