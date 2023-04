Drie Belgische fietsers, onder wie Paul (28), raakten zwaargewond bij aanrijding in Frankrijk: “Het was een zware klap”, getuigt zijn vader

UpdateDonderdagavond reed een wagen in op een groep wielrenners in de Franse gemeente Genech, dicht bij de Belgische grens. De groep bestond uit tien Franse en Belgische fietsers. Vijf van hen werden geraakt. Drie Belgen – Noé (17), Paul (28) en Pascal (50) – raakten zwaargewond. Paul verkeert nog steeds in levensgevaar, vertelt zijn vader aan ‘RTL Info’. “Hij heeft enorm veel bloed verloren.”

Het incident gebeurde donderdagavond omstreeks 19.00 uur op een smalle aardeweg tussen de gemeentes Genech en Nomain. Een witte Peugeot 3008 kwam van de tegenovergestelde richting en week plots uit. De wagen reed vervolgens in op de groep fietsers. Vijf wielrenners raakten gewond. De Belgische Noé (17), Paul (28) en Pascal (50) liepen ernstige verwondingen op. De 17-jarige Noé moest zelfs met een helikopter naar het ziekenhuis van Rijsel worden vervoerd.

“Onvergeeflijke fout van bestuurder”

De 28-jarige Paul, afkomstig uit de Henegouwse gemeente Brunehaut, verkeert nog steeds in levensgevaar. Dat meldt zijn vader aan RTL Info. De jongeman is al twee keer geopereerd en ligt nu in coma. Zijn ouders hebben hem nog niet kunnen zien, maar krijgen wel regelmatig updates van het ziekenhuis van Rijsel. “Ze hebben mij verteld dat het een zware klap was”, aldus de vader over het dramatische ongeval. “Paul heeft enorm veel bloed verloren”, klinkt het. De twintiger brak zijn bekken, sleutelbeen, dijbeen en scheenbeen, waarbij zijn slagader werd geraakt.

Pauls vader begrijpt niet hoe het ongeval is kunnen gebeuren. “Hoe kan je zo fel uitwijken op een rechte baan?”, vraagt hij zich af. “Het is echt een onvergeeflijke fout (van de bestuurder)”, zegt hij.

Het leven van het jongste slachtoffer, de 17-jarige Noé, is niet langer in gevaar, zo meldt SudInfo. Ook hij brak zijn bekken, sleutelbeen en dijbeen. Hij liep ook kneuzingen aan zijn ribben op. De 50-jarige Pascal, die eveneens zwaargewond raakte, ligt momenteel nog in coma.

Volgens de eerste berichten zaten er twee zestigers in de wagen, maar nu zou blijken dat de bestuurder een 80-jarige man was die vlak voor het ongeval afgeleid was geraakt door zijn gsm. Maar die informatie is nog niet officieel bevestigd. Het onderzoek moet de precieze omstandigheden van het incident bepalen.

