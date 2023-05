Drempelwaarde onmiddellijke intrekking rijbewijs bij dronken rijden wordt strenger

Communica­tie-experte roept op: “De onderwijs­cri­sis heeft de helpende handen van de coronacri­sis nodig: waar wachten we op?”

Alweer gaat er een alarmbel af met betrekking tot ons onderwijs: Vlaanderen zit bij de sterkste dalers in een nieuwe onderwijsranking; tienjarigen hebben al een schooljaar achterstand voor begrijpend lezen. “Alarmerend dramatisch”, noemt onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) het. Communicatie-experte Sara Vercauteren, zelf moeder van twee dochters, roept in een opvallende post op LinkedIn op om met z’n allen meer te doen. “De onderwijscrisis heeft de helpende handen van de coronacrisis nodig: waar wachten we op?”