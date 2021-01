Drempels voor versoepelingen tegen februari in zicht, maar hoe realistisch is dat? “Het wordt niet evident”

LIVE. Viroloog Van Gucht: “Begin februari kunnen we onder de 75 ziekenhuis­op­na­mes uitkomen”

11:31 Vanaf vandaag begint de overheid met flashcontroles op telewerk. Over heel het land zullen teams van inspecteurs ‘binnenvallen’ in bedrijven om te kijken of iedereen die er zit, wel een echte reden heeft om daar te zijn. Intussen gaat morgen de vaccinatiecampagne in ons land van start. Vrijdag vindt dan weer een nieuwe vergadering van het Overlegcomité plaats, waarbij ook de regio’s mee aanschuiven. Volgens minister Frank Vandenbroucke is het echter nog te vroeg voor versoepelingen. Alle ontwikkelingen over het coronavirus leest u hieronder in onze liveblog.