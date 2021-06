Drempel voor volgende fase Zomerplan al bereikt: meer dan 70 procent volwassenen kreeg eerste coronaprik

70,41 procent van alle volwassen inwoners in België heeft minstens een eerste prik van een coronavaccin gekregen. Daarmee is de tweede voorwaarde voor de volgende fase van het Zomerplan al bereikt. Die fase gaat volgens de huidige planning pas op 30 juli in. De andere drempel, minder dan 500 patiënten op de afdelingen intensieve zorg, is al langer bereikt.

Volgens het Zomerplan kan België in vier stappen “op weg gaan naar een normaler leven”, zo kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) begin mei aan na een nieuw Overlegcomité. De eerste fase, met de heropening van de horeca binnen, ging op 9 juni in, en komende zaterdag nemen we de tweede stap, met onder andere meer personen op evenementen en meer sociale contacten.

De derde fase gaat volgens de huidige planning in op 30 juli, maar de noodzakelijke voorwaarden daarvoor zijn sinds vandaag bereikt. Die fase kon ingaan “indien 7 op 10 volwassenen hun eerste vaccin hebben gehad, er een gunstige trend in hospitalisaties merkbaar is en met een richtdrempel van 500 Covidbedden op intensieve zorg”.

70,41 procent geprikt, 184 bedden op IC

Aan al die voorwaarden is nu voldaan: uit de meest recente update van Sciensano blijkt dat nu 70,41 procent van alle 18-plussers in België minstens een eerste coronaprik kreeg. Het aantal Covidbedden op intensieve zorg bedraagt nog 184, en die trend is al wekenlang duidelijk dalend.

Volgens het Zomerplan kunnen daardoor vanaf 30 juli bijvoorbeeld weer evenementen binnen doorgaan tot 3.000 personen, en buiten tot 5.000. Vanaf 13 augustus zijn dan massa-evenementen buiten toegelaten mits bewijs van vaccinatie of recente negatieve PCR-test. Feesten en recepties zijn weer toegelaten tot 250 personen binnen, met de regels van de horeca, en ook jeugdactiviteiten en -kampen kunnen weer doorgaan tot 200 personen en met overnachting.

74 procent in Vlaanderen

De 70 procent is een nationale drempel, maar opgesplitst is Vlaanderen de enige regio die de kaap eigenlijk al heeft gerond. Dat gebeurde afgelopen weekend al, en de deelstaat zit nu aan meer dan 74 procent. In Wallonië is 69,04 procent gevaccineerd, in Brussel 50,78 procent, en in de Oostkantons 69,98 procent. Of Brussel de 70 procent ooit zal bereiken, blijft nog afwachten, maar het gewest zegt alles op alles te zetten om daar de komende weken ook te geraken.

Om de vierde en laatste stap in het Zomerplan in werking te laten treden op 1 september, moet 70 procent van alle volwassenen volledig gevaccineerd zijn. Daar zijn we echter nog lang niet: voorlopig blijft de teller staan op 39,21 procent, bedoeling is die drempel tegen augustus wel te overschrijden. Zeker in Vlaanderen is juli ‘tweedeprikmaand’, met bijna 2,5 miljoen tweede dosissen die dan gezet worden.

