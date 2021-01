Drempel van 100.000 vaccinaties overschreden in ons land

Er zijn in België tot en met gisteren 100.443 mensen gevaccineerd met het vaccin van Pfizer en BioNTech. Dat blijkt uit de cijfers van Sciensano die onze redactie kon inkijken. In totaal komt dat aantal vaccinaties neer op een vaccinatiegraad van 1,0941 procent (aandeel mensen dat al een eerste dosis van het vaccin gekregen heeft ten opzichte van het totale aantal 18-plussers in België).

Sciensano werkt al een tijdje aan een dashboard waarop naast de dagelijkse coronacijfers ook de vooruitgang van het aantal toegediende vaccinaties te zien is, een teller waar een groot deel van de bevolking al sinds de start van de campagne eind december op zit te wachten. Dat dashboard was normaal gezien voor eind vorige week gepland, maar dat liep enige vertraging op. Bedoeling is nu het dashboard in elk geval deze week en liefst “zo snel mogelijk”, mogelijk vandaag nog, te lanceren.

Het Laatste Nieuws kon de meest actuele cijfers wel al inkijken, en ze werden op het kabinet-Vandenbroucke bevestigd. In Vlaanderen zijn er tot en met gisteren 55.139 mensen gevaccineerd. Het gaat daarbij om inwoners van de woonzorgcentra en het zorgpersoneel in de rusthuizen. In Vlaanderen bedraagt de vaccinatiegraad 1,0318 procent.

Wallonië staat het verst met nu 1,2374 procent vaccinatiegraad, in totaal 35.829 toegediende dosissen. In Brussel is 0,9790 procent van het totale aantal mensen dat voor een vaccin in aanmerking komt, ingeënt met een eerste dosis (9.215 inentingen).

Verschil met Vlaamse vaccinatieteller

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid lanceerde vanmiddag zelf een eigen vaccinatieteller voor Vlaanderen. Die cijfers verschillen nog licht van de totaalcijfers van Sciensano doordat de vaccinaties op een andere manier worden geregistreerd, maar de bedoeling is dat beide cijfers binnenkort gelijk lopen. “We zullen die zoveel als mogelijk op dezelfde manier verwerken en rapporteren als de federale collega’s, zodat de Vlaamse vaccinatieteller (quasi) dezelfde resultaten toont als de federale cijfers (aangevuld met meer detail voor Vlaanderen, zoals bijvoorbeeld per provincie)”, klinkt het op de website van de Vlaamse vaccinatieteller. De komende dagen wordt die ook verder uitgebouwd. De bedoeling is om uiteindelijk cijfers voor heel Vlaanderen te tonen, ook per gemeente.

In Vlaanderen staan deze deze week vaccinaties gepland in bijna 500 woonzorgcentra. Er zijn woonzorgcentra die zowel bewoners als personeel vaccineren en woonzorgcentra die deze week hun personeel vaccineren nadat ze vorige week al hun bewoners beschermd hadden. Ook de eerste vaccinatiemomenten voor een tweede dosis staan gepland. In totaal worden bijna 70.000 dosissen verdeeld en toegediend.

Als alles goed gaat, zouden de bewoners en personeelsleden in alle woonzorgcentra - behalve die met een corona-uitbraak - eind deze maand gevaccineerd moeten zijn. Intussen wordt sinds vandaag ook al ziekenhuispersoneel gevaccineerd.

Andere landen hebben al een grote voorsprong genomen wat vaccins betreft. In Groot-Brittannië werden maar liefst al 3,8 miljoen mensen gevaccineerd. Het gaat om bewoners van zorgcentra en tachtigplussers, en ook om zorgpersoneel. Dat zijn de twee prioritaire groepen in de UK. Vandaag is begonnen met de vaccinatie van groepen drie en vier: de zeventigplussers en mensen die om medische redenen een extreem risico lopen.

Groot-Brittannië hoopt tegen midden februari alle 15 miljoen inwoners die tot één van de vier prioritaire groepen horen, te hebben gevaccineerd. Nadien is het de beurt aan vijftigplussers en mensen met die door onderliggende aandoeningen vatbaarder zijn voor het virus. Het Verenigd Koninkrijk begon al op 8 december met vaccineren, twintig dagen vroeger dan België. Dat kon omdat de Britse controle-organen eerder groen licht gaven voor de vaccins van Pfizer en Astra-Zeneca dan de Europese.

Kwart van Israëlische bevolking

In Israël hadden zondagavond al 2,1 miljoen inwoners een vaccin gekregen. Dat is bijna een kwart van de bevolking. Bij 300.000 Israëli’s werd zelfs al een tweede dosis toegediend. Geen enkel land staat al zo ver. Israël begon met vaccineren op 19 december en zet zo’n 150.000 spuiten per dag. Israël betaalde bijna drie keer meer voor het Pfizer-vaccin dan België. Het werd daardoor sneller bediend dan de Europese Unie en kreeg meteen ook grote hoeveelheden.