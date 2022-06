Dreigingsniveau tegen minister Demir opgetrokken tot “ernstig”: politiebewaking bij haar thuis en verplaatsingen in beveiligde wagen

RECONSTRUC­TIE. De hete avond van Zuhal Demir in Merksplas: “Slaapt u nog goed, mevrouw?”

Een pop die Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moest voorstellen, werd maandag opgeknoopt aan een tractor tijdens een informatiebijeenkomst over het Vlaams stikstofakkoord in Merksplas. Ze diende na afloop klacht in tegen de eigenaar van de ‘galgtractor’ voor bedreiging. Reconstructie van een hete avond in de Kempen, waarop een meisje een brief voorlas aan de minister en de brandweersirenes loeiden.

14:03