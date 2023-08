▶ Drazen Zabek, de goeroe des doods: “Renate is even uit haar lichaam getreden, haar geest komt binnen een paar dagen terug”

WEERBE­RICHT. Kans op felle buien en onweer met rukwinden tot 70 kilometer per uur

Na eerst veel wolken en regen wordt het woensdag in de voormiddag op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vanaf de namiddag kunnen er felle buien ontstaan, met kans op onweer en rukwinden tot 70 kilometer per uur. Het kwik gaat tot 19 graden aan zee en tot 20 à 24 graden elders in het land. Dat meldt het KMI.