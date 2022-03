Drama in Strépy: advocaat Paolo F. vraagt niet om vrijlating van zijn cliënt

Welke straffen riskeren bestuurder en passagier van wagen die inreed op carnavalis­ten? “Maximum vijf jaar cel voor chauffeur Paolo F.”

De 34-jarige Paolo F., de bestuurder die zondagochtend met “extreem hoge snelheid” inreed op een groep carnavalisten in het Waalse Strépy-Bracquegnies, is aangehouden voor onvrijwillige slagen en verwondingen met dodelijke afloop. Zijn neef en passagier Nino F. (32) – die beweerde dat hij in de wagen “lag te slapen” – is vrij onder voorwaarden, maar wordt verdacht van het niet verlenen van hulp aan iemand in nood. Welke straffen riskeren de verdachten precies?

22 maart