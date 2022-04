Drama in Seraing: jongen (5) schiet zusje (2,5) per ongeluk in hoofd met vuurwapen

Leboutte heeft aan de RTBF verteld dat het wapen toebehoorde aan de vader van het gezin en dat die het “helemaal legaal” in zijn bezit had. De man is sportschutter.

Wapenwinkel

De vader kocht het vuurwapen vorig jaar in een wapenwinkel in Luik. Het werd doorgaans bewaard in een afgesloten doos. Het gerechtelijk onderzoek moet nu uitwijzen hoe het in de handen van de vijfjarige jongen is beland. Die laatste zou volgende week verhoord worden.