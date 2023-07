Drama in Doornik: twee volwassenen en drie jonge tieners omgekomen bij crash op snelweg, identificatie aan de gang

OESO waarschuwt voor ‘AI-revolutie’: 26 procent van alle jobs in België loopt gevaar

26 procent van de jobs in België dreigt vervangen te worden door artificiële intelligentie (AI). Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Over welke jobs gaat het? En kunnen we de kennis van ingenieurs en dokters dan zomaar inwisselen met AI? OESO-econoom Stijn Broecke is er niet helemaal gerust in: “Het gaat zo snel dat we heel goed moeten nadenken welke jobs we willen overlaten aan AI en welke niet.”