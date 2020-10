Draaien we dit weekend laatste keer aan de klok? Ook bouwsector pleit voor permanent winteruur

Mogelijk de allerlaat­ste keer: komend weekend schakelen we over op wintertijd

20 oktober In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we in België opnieuw met de tijd. Om 3 uur 's nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden in de wintertijd. Het wordt mogelijk wel de laatste keer dat we een uurtje langer mogen slapen.